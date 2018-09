Ranking Atp, Nadal sempre al comando, Djokovic sale al 3°posto

di Redazione Sport

Sono diverse le variazioni nella top-ten del Ranking Atp sempre guidata da Rafael Nadal, alla sua dodicesima settimana del settimo regno (la 189esima complessiva). Lo spagnolo con 8.760 punti è in vetta con 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, grazie al terzo trionfo a New York è ritornato sul podio mondiale. Guadagnano una posizione Marin Cilic (n.6), Grigor Dimitrov (n.7) e Dominic Thiem (n.8). Perde quattro posizioni Kevin Anderson, che non ha confermato la finale dello scorso anno (n.9): un passo indietro invece per il finalista degli Us Open Juan Martin Del Potro, che scende al quarto posto, per Alexander Zverev (n.5) e per John Isner (n.10). Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure guadagna una posizione e sale al numero 13 eguagliano il «best ranking» (firmato per la prima volta il 31 marzo del 2014). Alle sue spalle perde una posizione Marco Cecchinato, numero 22, mentre ne guadagna quattro Andreas Seppi, numero 47. Fa due passi indietro, invece, Matteo Berrettini, che scende al numero 59. Grazie al successo nel challenger di Genova irrompe nei top 100 Lorenzo Sonego, che guadagna 31 posizioni, sale al numero 90 e firma il «best ranking».

