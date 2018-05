Roberta Vinci in campo, esplode il tifo dei tarantini

di Luisa Mosello

Roberta Vinci arriva in campo con un completino color ghiaccio ed è boato sulle gradinate del Pietrangeli gremito fino all’inverosimile. Tantissimi i bambini che cercano posto qua e là per non perdersi questo incontro tanto atteso. Che potrà segnare l’addio della campionessa tarantina.



Ed è proprio la sua città a rendergli onore in prima fila con uno striscione di grande amore con un semplice “Grazie Roby” firmato Tennis club Taranto il circolo che l’ha vista nascere. Sono in una cinquantina qui a sostenerla nel match contro la serba Aleksandra Krunić.«Era una campionessa già a 5 anni me la ricordo bene - assicura Davide Maggiore del tennis club pugliese -. Ha dato davvero tanto al tennis. E per noi sarà sempre la nostra regina della terra rossa». Intanto la partita continua fra vantaggi e parità ad applauso aperto, attendendo il finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA