Roland Gaross, Ostapenko a caccia del bis: «Pronta a fare bene»

«Le persone si aspettano sempre qualcosa di più da te, c'è una maggior attenzione, anche da parte degli avversari». È pronta a difendere il titolo conquistato sulla terra di Parigi, Jelena Ostapenko, campionessa uscente del Roland Garros dopo l'impresa compiuta 12 mesi fa quando in finale ebbe la meglio a sorpresa su Simona Halep diventando la prima tennista a conquistare la seconda prova stagionale dello Slam senza partire come testa di serie. «I ricordi sono ovviamente felici, questo è un posto speciale per me -prosegue la 20enne lettone attualmente n.5 del mondo-. Dopo il successo ci ho messo due mesi per realizzare che ero la vincitrice di una prova dello Slam». All'esordio la campionessa uscente affronterà l'ucraina Kateryna Kozlova. «Mi sento bene, ho avuto dei buoni risultati sulla terra. So che non sarà facile perché avrò una grande pressione addosso, sto solo cercando di fare tutto il possibile per essere pronta, non vedo l'ora che arrivi la prima partita».

