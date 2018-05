Roland Garros, avanzano Sharapova e Serena Williams

di Redazione Sport

Serena Williams è tornata. La terra rossa di Parigi ha riaccolto la regina del tennis dopo la lunga assenza per la maternità e il pubblico l'accompagnata con affetto in un esordio che poteva essere complicato e che invece si è risolto nel migliore dei modi. Non è certo la favorita, questa volta, la statunitense che non giocava in un major da 486 giorni, al contrario di Rafa Nadal, costretto dalla pioggia a completare in due round il successo al primo turno contro Simone Bolelli.



La più giovane delle sorelle Williams è stata tra le ultime a scendere in campo, indossando senza imbarazzi una tuta nera aderente e spezzata da un'ampia fascia rossa, e dopo un avvio al ralenti, giusto per ritrovare tocco e misure, si è imposta per 7-6, 6-4 su Kristyna Pliskova, gemella della n.5 al mondo Karolina e che ha come arma principale il servizio più veloce del circuito. Al secondo turno la statunitense, che al termine si è detta soddisfatta della sua prova e di aver superato il primo scoglio, affronterà l'australiana Ashleigh Barty. Più fatica ha fatto per vincere Maria Sharapova. La russa, vincitrice nel 2012 e nel 2014 dello Slam parigino, è stata costretta al terzo set dall'olandese Richel Hogenkamp, battuta alla fine per 6-1 4-6 6-3. Avanza nel tabellone femminile anche la spagnola Garbine Muguruza, terza testa di serie del torneo, che ha sconfitto in due set la russa Svetlana Kuznetsova.

