Roland Garros, Cecchinato-Thiem domani con Timvision su Eurosport

Timvision con Eurosport Player propone il grande sport. Domani in diretta dalle ore 12.45 su Eurosport Player con Timvision, i clienti potranno seguire il match tra Thiem e Cecchinato in tv e in mobilità sul proprio smartphone.



Dopo 40 anni, dall’exploit di Barazzutti, l’Italia torna in semifinale al Roland Garros: Marco Cecchinat sfiderà Dominic Thiem per provare a conquistare l’accesso alla Finale.



Con Timvision è possibile avere la programmazione di tutte le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport 1, Eurosport 2 e i canali aggiuntivi, gratis per il primo anno, poi 1,99 Euro/mese. La visione di tutti i contenuti di Eurosport è disponibile su TV con il TIM BOX, smart TV compatibili, PC e in mobilità su smartphone e tablet senza consumare Giga.





