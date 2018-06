Roland Garros, Cecchinato vola ai quarti: battuto Goffin

Una settimana intera al Roland Garros, e non è finita. Marco Cecchinato probabilmente non aveva nemmeno prenotato l'albergo a Parigi per un periodo così lungo quando si è iscritto allo slam francese, dove mai aveva raggiunto nemmeno il terzo turno. Set dopo set, il palermitano si è invece costruito un percorso meritato fino ai quarti di finale, battendo in quattro set un big del ranking come il belga David Goffin. Un'impresa capolavoro. È il nono italiano nella storia a salire così in alto all'ombra della Tour Eiffel ma ora dovrà affrontare l'ostacolo Novak Djokovic, ex numero 1 al mondo, per provare a spingersi fino alle vette insperabili di una semifinale di slam. «È un sogno» ha esultato il tennista azzurro. Reduce dalla vittoria nel torneo di Budapest a fine aprile, Cecchinato è sbarcato a Parigi con la giusta carica di grinta e fiducia, imitando le gesta del più titolato connazionale Fabio Fognini, che domani dovrà invece provare a stargli al passo battendo un vero osso duro, il croato Marin Cilic, testa di serie n.3. Cecchinato ha sconfitto nell'ordine il romeno Marius Copil, l'argentino Marco Trungelliti e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, (n.11 Atp) prima di trovarsi di fronte un fromboliere come Goffin, ottavo favorito del seeding. I precedenti erano a favore del belga, l'ultimo al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Ma il Cecchinato di questi giorni è un altro tennista, capace di imporsi sull'avversario in poco più di due ore e mezza, col netto punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, 6,3. Dopo i primi due set, abbastanza equilibrati, Cecchinato ha preso in mano la sfida, mettendo a segno dei break nei momenti decisivi che gli hanno consentito di continuare a vivere il suo sogno. «Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno - ha detto l'azzurro dopo il punto decisivo -. Djokovic? È un onore potermi misurare con un campione del genere...». Sugli altri campi, oltre a Djokovic che si è sbarazzato in tre set del dello spagnolo Fernando Verdasco (6-3, 6-4, 6-3), hanno fatto il loro accesso ai quarti altri due pretendenti al titolo come Alexander Zverev e Dominic Thiem, che si troveranno uno contro l'altro. Il giovane tedesco, n. 2 del seeding, ha eliminato il russo Karen Khachanov per 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3, 6-4, mentre l'austriaco, settima testa di serie, ha sconfitto il giapponese Kei Nishikori, per 6-2, 6-0, 5-7, 6-4. In campo femminile, dove non ci sono più italiane dopo la sconfitta ieri di Camila Giorgi, si sono conquistate i quarti le statunitensi Madison Keys (6-1, 6-4 alla romena Buzarnescu) e Sloane Stephens (6-2-, 6-0 sull'estone Kontaveit), oltre alla kazaka Yulia Putintseva (6-4, 6-3 sulla ceca Strycova).

