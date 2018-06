Roland Garros, Fognini agli ottavi: battuto Edmund in 5 set

Fabio Fognini raggiunge Cecchinato agli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver battuto in 5 set il britannico Edmund, n.17 Atp, in 5 set col punteggio di 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4, in 3 ore e 34'. Era dal 1976 che l'Italia non aveva due tennisti (Panatta e Barazzutti) agli ottavi dello Slam francese. Nel match che varrà un posto nei quarti di finale Fognini sfiderà il vincente del confronto fra il croato Marin Cilic, numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, e lo statunitense Steve Johnson, numero 46 Atp.

