Roland Garros, Giorgi eliminata dalla Stephens. Muguruza e Sharapova agli ottavi

Camila Giorgi non ce l'ha fatta a qualificarsi per gli ottavi di finale del Roland Garros. Nel match rinviato ieri sera per pioggia, la marchigiana è stata sconfitta dalla statunitense Sloane Stephens, vincitrice dell'Us Open 2017, cedendo 8-6 al terzo set dopo aver vinto la prima partita 6-4 e perso la seconda 6-1.



La spagnola Garbine Muguruza e la russa Maria Sharapova hanno raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros, eliminando senza fatica le rispettiva avversarie. Muguruza, numero 3 del tabellone e campionessa a Parigi nel 2016, ha superato 6-0, 6-2 in poco più di un'ora e due minuti di partita, l'australiana Samantha Stosur. Sharapova, attuale n.30 al mondo, ha impiegato invece meno di 60' a battere la ceca Karolina Pliskova, n.6 del seeding, per 6-2, 6-1. È stata invece eliminata Petra Kvitova, testa di serie n.8. La ceca ha perso la sfida con l'estone Anett Kontaveit, che si è imposta per 7-6(6) 7-6(4), in poco più di due ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA