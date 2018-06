Roland Garros, la Halep va in finale e resta la numero uno al mondo

Simona Halep è la prima finalista del Roland Garros. In semifinale la romena ha sconfitto per 6-1 6-4 la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie n.3. Centrando la sua terza finale nello Slam parigino, la quarta in un Major, Halep si è anche assicurata la permanenza sul trono mondiale. Nell'ultimo atto del torneo incontrerà la vincente del derby statunitense tra Sloane Stephens e Madison Keys, riedizione della finale degli Us Open 2017.

