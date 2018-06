Roland Garros, il coach Vagnozzi: «Cecchinato è sempre stato forte. Ora lo ha capito»

di Angelo Mancuso

PARIGI Marco Cecchinato era n. 109 Atp a inizio anno, 72 prima del torneo, ora è già numero 27. Una scalata impetuosa quella del 25enne palermitano. A fine aprile è arrivato il titolo Atp a Budapest, il primo in carriera, quindi la storica semifinale al Roland Garros 40 anni dopo Barazzutti. La crescita esponenziale di Cecchinato è legata a filo doppio al coach Simone Vagnozzi, 35enne ascolano ex n. 161 Atp. Fanno base al Cierrebi di Bologna e la collaborazione è iniziata un paio di anni fa nel momento più buio della carriera di Marco, quando a inizio 2017 era sprofondato intorno alla 200ª posizione Atp.

È stata una sfida per lei?

«Dopo aver smesso di giocare non pensavo di tornare subito a viaggiare. Ci ha messo in contatto Max Sartori e ho accettato. Ero convinto che Marco avesse le capacità di esprimersi ad altissimi livelli e mi sono buttato in questa avventura. La prima cosa che ho notato quando abbiamo iniziato a collaborare è che non giocava tranquillo ed era complicato anche per il sottoscritto. È un ragazzo timido, si fida di poche persone, però poi quando ti conosce si apre e ti segue».

Cosa è cambiato?

«Giocava bene già lo scorso anno, semplicemente adesso ha più confidenza, più fiducia nei propri mezzi grazie ai buoni risultati che sta ottenendo. In virtù dei progressi con il servizio e il rovescio fa più male con il diritto, colpo che ha sempre avuto. I dati dicono che è il più veloce dopo quello di Nadal».

Dove è scattato il click?

«Come ha raccontato Marco nei giorni scorsi la scintilla è arrivata a Montecarlo, poi il successo a Budapest ha fatto il resto. Ma è il frutto del grande lavoro svolto quest'inverno ad Alicante dove ha dato il massimo e pure di più ogni giorno e in ogni allenamento. A 25 anni probabilmente è maturato e ora non si accontenta più».

I progressi sono evidenti anche dal punto di vista mentale.

«Rispetto al passato riesce a rimanere nel match con lucidità anche quando si innervosisce. Marco è un sanguigno, ama parlare in campo e dicendogli di stare zitto rischiamo di rovinarlo».

Dopo Carreno Busta, Goffin e Djokovic, ecco lo scoglio Thiem in semifinale.

«Penso che sarà fondamentale il servizio. Entrambi utilizzano la battuta per aprirsi il campo. Sarà fondamentale comandare il gioco e sotto questo aspetto Marco è migliorato negli ultimi mesi. È più aggressivo».

Poi ci sarà da pensare al futuro con altre prospettive vista la classifica.

«Vedremo in che condizioni sarà dopo Parigi, ma è iscritto a Stoccarda, Halle, Eastbourne e Wimbledon. La classifica ci permette di avere un calendario da top player, pur sapendo che è la terra la superficie in cui può fare la differenza. Ma sull'erba può far bene: ha un'ottima mano, deve solo imparare a muoversi su quella superficie».

