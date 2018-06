Roland Garros, Thiem vola in semifinale: Zverev travolto in meno di due ore

E' Dominic Thiem il primo semifinalista del Roland Garros. L'austriaco, numero 7 del tabellone, ha liquidato in meno di due ore di gioco, il secondo favorito del tabellone e numero 3 del mondo, Sascha Zverev. Non c'è stata mai partita con Thiem che ha lasciato appena 7 game complessivi al tedesco: 6-4 6-2 6-1 il punteggio. In semifinale Thiem troverà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e il nostro Marco Cecchinato, iniziata da poco.

