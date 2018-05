Roland Garros, 10 azzurri nel main draw: prima volta tra i big per Berrettini e Chiesa

Sei uomini e quattro donne: è questa la spedizione azzurra al Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatta domenica 27 sulla terra rossa di Parigi. Nel tabellone maschile era qualificati per classifica Fabio Fognini, numero 19 Atp e 17esima testa di serie, che ha pescato lo spagnolo Pablo Andujar, numero 136 Atp; Andreas Seppi, numero 51 del ranking mondiale, chiamato a debuttare contro il francese Richard Gasquet, numero 32 Atp e 27esima testa di serie; e Paolo Lorenzi, attualmente numero 74 Atp, che è stato abbinato al sudafricano Kevin Anderson, numero 7 della classifica mondiale e sesto favorito del seeding. A loro si sono aggiunti, passando dalle qualificazioni, Marco Cecchinato, numero 72 del ranking mondiale, che affronterà al primo turno il rumeno Marius Copil, numero 95 Atp; Thomas Fabbiano, numero 115 Atp, che esordirà affrontando l’australiano Matthew Ebden, numero 73 della classifica mondiale; e Matteo Berrettini, numero 96 Atp, all’esordio nel main draw del Roland Garros dopo il debutto a livello Major agli Australian Open, che dovrà vedersela con il tedesco Oscar Otte, numero 157 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni.



Non ce l'hanno fatta a entrare in tabellone Simone Bolelli e Alessandro Giannessi, sconfitti nell'ultimo turno delle qualificazioni da Santiago Giraldo (6-0 6-2) e Ernst Gulbis (4-6 6-4 6-2).



Nel femminile invece erano qualificate per ranking Camila Giorgi, numero 55 Wta, e Sara Errani, 74esima della classifica mondiale. Camila, mai oltre il secondo turno nello Slam francese, è attesa all'esordio dalla statunitense Grace Min, 197 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni. Sara, finalista nel 2012 e semifinalista nel 2013, debutterà contro la francese Alize Cornet, numero 33 del ranking mondiale e 32esima testa di serie.



A loro si sono aggiunte Francesca Schiavone, ora, a 37 anni, numero 265 del ranking mondiale ma regina sul “Philippe Chatrier” nel 2010, che troverà dall'altra parte della rete la slovacca Viktoria Kuzmova, 20 anni, numero 84 Wta, alla sua prima partecipazione al main draw del Roland Garros. Come Deborah Chiesa, la 21enne trentina, numero 163 del ranking mondiale, che si è guadagnata il main draw vincendo le qualifciazione e debutterà contro la svizzera Belinda Bencic, 21 anni, numero 72 Wta (ma top ten due stagioni fa).



Si ferma all'ultimo turno delle qualificazioni Martina Trevisan, n. 185 della Wta, sconfitta 1-6 6-4 6-3 dalla cinese Min, numero 197 del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA