Cecchinato, una semifinale che fa esplodere il conto in banca

di Gianluca Cordella

Certo, l'impresa sportiva viene prima di tutto. Ma alzi la mano chi non ha pensato che la semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros sarà per lui importantissima anche dal punto di vista economico. Basta spulciare tra le pagine del sito ufficiale dell'Atp per vedere come il 25enne di Palermo abbia intascato in carriera, fino alla scorsa settimana, 255.932 dollari, poco più di 219 mila euro, con i risultati conseguiti in singolare. Il premio per la semifinale raggiunta al Roland Garros vale 570 mila euro. Più del doppio. Sempre ammesso che la corsa a Parigi di Marco si fermi qui. Se dovesse centrare l'ennesima impresa contro Thiem, arriverebbe alla bellezza di 1.120.000 euro. Il vincitore ne porterà a casa 2.200.000 ma lì bisogna passare prima sul corpo di Rafa Nadal.

