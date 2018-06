Roland garros, Muguruza facile agli ottavi

Garbine Muguruza, numero 3 del ranking e del seeding, campionessa dell’edizione 2016, ha sconfitto facilmente per 60 62, in appena un’ora e due minuti di partita, l’australiana Samantha Stosur, 34 anni, scesa al numero 90 Wta, finalista a Parigi nel 2010 (fermata solo sa una straordinaria Francesca Schiavone) e semifinalista in altre tre edizioni (2009, 2012 e 2016). Match senza storia con l’australiana che ha conquistato il suo primo game solo dopo che Garbine ne aveva già vinti otto. La Stosur ha provato a reagire strappando anche la battuta alla sua avversaria, riagganciandola sul due pari, ma da lì in avanti la spagnola non le ha più concesso nulla. Per Garbine è stato il terzo successo in quattro confronti (per di più consecutivo), il secondo in terra francese: aveva infatti già battuto “Sam” in semifinale nel 2016 nella sua corsa verso il trofeo. Parigi è il primo torneo sul “rosso” in questa stagione in cui la spagnola è riuscita a vincere tre partite di fila - senza perdere un set - e lunedì proverà a fare ancora meglio contro Lesia Tsurenko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA