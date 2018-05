Roland Garros, Muguruza, Halep e Sharapova al terzo turno

Dopo Garbine Muguruza che ha battuto la francese Fiona Ferro, numero 257 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 26 minuti, anche Simona Halep e Maria Sharapova avanzano al terzo turno del Roland Garros. La romena, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto la statunitense Taylor Townsend, numero 72 del ranking Wta, per 6-3, 6-1 in un'ora e otto minuti. Mentre la russa, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha superato la croata Donna Vekic, numero 50 Wta, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 57 minuti.

