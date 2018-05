Roland Garros, guerriero Cecchinato: recupera due set a Copil e vince 10-8 al 5°

Dopo Matteo Berrettini, anche per Marco Cecchinato arriva la prima vittoria in un torneo del Grande Slam. L'azzurro, numero 72 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale del Roland Garros e che qualche settimana fa a Budapest ha conquistato il suo primo titolo Atp, è stato protagonista di un'emozionante maratona con il rumeno Marius Copil, numero 94 Atp, anche lui alla seconda apparizione a Parigi. Cecchinato l'ha vinta mettendo in campo tutto il carattere del mondo: persi i primi due set per 6-2 7-6 (4), il 25enne palermitano ha dato il via alla rimonta che si è concretizzata con un 7-5 6-2 10-8 arrivato dopo ben 3 ore e 45 minuti di gioco.



Sfiderà adesso il lucky loser argentino Marco Trungelliti, numero 190 della classifica mondiale, ripescato nel main draw dopo il forfait di Kyrgios. Oggi l'argentino, che dopo la notizia del ripescaggio ha percorso 100 chilometri in un Van per tornare a Parigi da Barcellona, dove si stava allenando dopo il ko nelle qualificazioni, ha battuto il decadutissimo Tomic per 6-4 5-7 6-4 6-4.



WAWRINKA KO

Non riesce a uscire dalla crisi Stan Wawrinka, che del Roland Garros è stato anche campione. Dopo l'eliminazione al primo turno al Foro Italico, lo svizzero ne rimedia un'altra nello Slam frnacese, per mano dello spagnolo Garcia Lopez che lo batte in cinque set con il punteggio di 6-2 3-6 4-6 7-6 (5) 6-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA