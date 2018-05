Roland Garros, Giorgi al secondo turno: eliminata la qualificata Min

Esordio vincente per Camila Giorgi al Roland Garros. La 26enne di Macerata ha sconfitto al primo turno la statunitense Grace Min, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Al prossimo turno l'azzurra affronterà la vincente del match tra la lettone Anastasija Sevastova, numero 20 del seeding, e la colombiana Mariana Duque-Marino.



Avanza anche Petra Kvitova, n.8 del mondo. La ceca ha eliminato all'esordio la paraguaiana Veronica Cepede in rimonta: dopo aver perso il primo set Kvitova si è imposta 3-6, 6-1, 7-5 contro la numero 87 del ranking Wta dopo 2 ore e 9 minuti di gioco.

