Serena Williams, niente Internazionali: la tennista va a mangiare a Prati nel suo locale preferito

di Luisa Mosello

"Serena is back!!" Cosí su Facebook si festeggia l'arrivo di Serena Williams a Roma. Dopo il forfait agli Internazionali la tennista statunitense qualche giorno fa è sbarcata nella Capitale e ha subito fatto tappa nel suo ristorante preferito a Prati famoso fra i vip e i personaggi del mondo dello spettacolo per la sua ottima cucina romana.



E sono proprio le proprietarie con tanto di racchetta e pallina alzate in segno di vittoria a postare il messaggio di benvenuto anzi di "bentornata" a Serena che è un'habituè di questo locale dove ogni volta gusta tutti i piatti della tradizione capitolina.Fra i suoi preferiti proprio la pasta cacio e pepe alla quale qualche giorno fa ha dedicato una Instagram Story davvero invitante. Con tanto di pentola di rame fumante e vassoio con abbacchio, stinco di vitello e patatine per secondo. C'è da giurare che prima di ripartire dalla Città Eterna tornerà ancora per una carbonara o un'amatriciana doc.

