Roland Garros: Giorgi con una qualificata, insidia Cornet per la Errani

In attesa della conclusione delle qualificazioni, dove al turno decisivo ci sono Deborah Chiesa, Francesca Schiavone e Martina Trevisan, sono due le azzurre al via nel tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra rossa di Parigi. Per Camila Giorgi, numero 55 Wta, mai oltre il secondo turno nello Slam francese, esordio contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La marchigiana nella stagione sulla terra vanta i quarti a Lugano e la semifinale a Praga.



Sara Errani, numero 74 Wta, finalista nel 2012 e semifinalista nel 2013, debutterà contro la francese Alize Cornet, numero 33 del ranking mondiale, che nello Slam di casa vanta gli ottavi raggiunti lo scorso anno e nel 2015: Errani è in vantaggio per 4-3 nel bilancio dei precedenti ma la 28enne di Nizza si è aggiudicata le ultime due sfide, al secondo turno di Wimbledon 2016 ed al primo turno di Roma lo scorso anno.

