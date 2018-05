Sorteggio femminile, Schiavone ed Errani contro Cibulkova e Babos. Vinci e Rosatello attendono una qualificata

di Valerio Cassetta

Sorteggio agrodolce al Pietrangeli del Foro Italico per le italiane. Francesca Schiavone pesca la slovacca Dominika Cibulkova nel primo turno del tabellone principale. Lo score tra le due tenniste è a favore dell’avversaria della “Leonessa” di Brescia, sconfitta in quattro occasioni. Sara Errani, invece, se la vedrà con la l’ungherese Timea Babos. Nei quattro precedenti il bilancio è in parità: due vittorie a testa. Sarà una sfida inedita sulla terra rossa di Roma, visto che si sono sempre affrontate sul cemento. Incognite per la 22enne Camilla Rosatello e per Roberta Vinci che giocheranno contro due qualificate. Le loro avversarie si conosceranno solo domenica sera. Laa Vinci proverà a fare bella figura nella sua ultima partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia.



Big match tra la bielorussa Victoria Azarenka e la giapponese Naomi Osaka. La vincente si ritroverà difronte la numero uno del tabellone e finalista della scorsa edizione, la romena Simona Halep. La detentrice del titolo, l’ucraina Elina Svitolina, che accede di diritto al secondo turno per via di un “bye”, giocherà contro la connazionale Lesia Tsurenko o la croata Petra Martic.

