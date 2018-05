Sorteggio maschile, Fognini-Monfils e Seppi-Pouille. Djokovic contro Dolgopolov

di Valerio Cassetta

A distanza di un mese dalla sconfitta in Coppa Davis, il sorteggio del Pietrangeli mette di fronte ancora un volta Italia e Francia. Fabio Fognini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego, astro nascente del tennis italiano, sfideranno rispettivamente agli Internazionali BNL d’Italia Gael Monfils, Lucas Pouille e Adrian Mannarino. Match impegnativi, soprattuto quello tra Fognini e Monfils, che negli otto precedenti ha vinto in cinque occasioni. Per Marco Cecchinato, fresco vincitore dell’ATP 250 di Budapest, c’è l’insidia Pablo Cuvas: negli scontri diretti l’uruguaiano conduce per 1-0. Incognita, infine, per il romano Matteo Berrettini, arrivato alla sua seconda partecipazione al Foro Italico che se la vedrà con un qualificato, il cui nome si saprà solo domenica sera. Qualora Berrettini vincesse, affronterebbe il campione in carica, il tedesco Alexander Zverev, numero due del tabellone principale.



Big match tra il ceco Tomas Berdych e il next gen canadese Denis Shapovalov. Si annuncia entusiasmante la sfida tra il plurivincitore del torneo Novak Djokovic e il funambolico Alexandr Dolgopolov. Possibile quarto di finale tra il numero uno al mondo Rafael Nadal e Dominic Thiem, che poche ore fa ha trionfato a Madrid sul maiorchino. La sfida potrebbe essere inoltre un remake di quanto accaduto nell’edizione 2017 in cui vinse sempre Thiem.

