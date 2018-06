Stoccarda, Federer va in finale e torna n.1 del mondo: domani sfida Raonic

Roger Federer e Rafa Nadal e Roger Federer. La sfida, da mesi a distanza, tra i due fuoriclasse del tennis continua e, dopo che lo spagnolo si era ripreso il numero uno del ranking mondiale grazie ai tornei sulla terra rossa, arriva il controsorpasso del genio di Basilea grazie ai tornei sull'erba. A Stoccarda Federer ha centrato la qualificazione per la finale, battendo nel penultimo atto del torneo l'australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-7 6-2 7-6. Tanto è bastato per riprendersi la vetta dell'Atp. E domani giocherà per la coppa contro Milos Raonic. Il canadese, numero 35 del mondo, ha avuto la meglio 6-4 7-6 (7-3) sul francese Lucas Pouille, numero 17 Atp, dopo un'ora e 36 minuti di gioco.



Federer, testa di serie n.1 in tabellone, è tornato in campo dopo 81 giorni di assenza: aveva disputato l'ultimo incontro ufficiale lo scorso 24 marzo quando era stato battuto al secondo turno del torneo di Miami dall'australiano Thanasi Kokkinakis.

