Stoccarda, Federer rientra e vince: battuto in 3 set Mischa Zverev

Roger Federer torna e vince. Dopo la pausa per rifiatare lontano dalla terra rossa, il fuoriclasse di Basilea è rientrato sull'erba di Stoccarda staccando il pass per i quarti di finale dell'Atp 250 tedesco. Lo svizzero, numero 2 del mondo e prima testa di serie, ha superato in rimonta il tedesco Mischa Zverev, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2 in un'ora e 33 minuti.

