Stoccarda, Federer vince ancora: in finale Raonic si arrende in due set

Infinito Roger Federer. Lo svizzero, che ieri aveva riconquistato la prima posizione mondiale battendo Nick Kyrgios nelle semifinali di Stoccarda, oggi è andato anche a prendersi di forza il titolo del torneo. Nellla finale sull'erba tedesca, il fuoriclasse di Basilea ha centrato il 98esimo trionfo della sua carriera liquidando in due set, per 6-4 7-6 (3), il canadese Milos Raonic.



Federer era rimasto inattivo per 81 giorni, al termine della stagione sul cemento, saltando tutti i tornei sulla terra rossa: al rientro in gara sulla sua amata erba ha dimostrato di non risentire della ruggine legata all'inattività.

