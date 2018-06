Stoccarda, Raonic in finale

Milos Raonic accede alla finale della 'Mercedes Cup«, torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 656.015 euro in corso sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il tennista canadese numero 35 del mondo ha avuto la meglio 6-4, 7-6 (7-3) sul francese Lucas Pouille, numero 17 Atp, dopo un'ora e 36 minuti di gioco. In finale Raonic affronterà il vincente della sfida tra Roger Federer e Nick Kyrgios.

