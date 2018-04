Svolta Djokovic, addio ad Agassi e Stepanek

Adesso c'è anche l'ufficialità del diretto interessato: Novak Djokovic ha annunciato il divorzio da Andrè Agassi e Radek Stepanek. Il cambio radicale nello staff tecnico arriva dopo il pessimo inizio stagione del serbo, che dagli Australian Open (fuori agli ottavi) a Miami (out al primo turno) non ne ha più azzeccata una. Così, dopo il ko contro il francese Benoit Paire in Florida, il 12 volte vincitore di Slam ha deciso di riazzerare tutto e provare a ripartire. Sceso al 13mo posto del ranking Atp Djokovic ha così deciso di separarsi dal coach americano dopo appena un anno e oggi comunicato sul suo sito ufficiale di aver deciso di chiudere la collaborazione anche con il ceco Stepanek, ingaggiato appena 5 mesi fa. «Dopo il torneo di Miami Novak Djokovic e il suo coach Radek Stepanek hanno deciso di terminare la loro collaborazione - ha fatto sapere l'ex n.1 del tennis mondiale - I rapporti privati con Stepanek rimangono ottimi, e Novak ha apprezzato lavoro svolto e il fatto di aver potuto imparare da lui; gli rimarrà grato e riconoscente per tutto il sostegno che ha ricevuto da Radek nel recente periodo. Novak è concentrato sull'obiettivo di tornare forte dopo un lungo periodo di stop per infortunio che ha minato la fiducia e il suo gioco, e cerca di trovare nuove e diverse strade per ritornare a vincere. Djokovic ora si godrà una breve vacanza con la famiglia prima di iniziare la preparazione in vista della stagione su terra battuta. Anche la collaborazione tra Novak e Andre Agassi si è conclusa», chiude la nota di Djokovic. Agassi e Stepanek erano entrati nello staff tecnico del tennista serbo subito dopo la fine della storica collaborazione con Boris Becker, a dicembre 2016.



