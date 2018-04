di Redazione Sport

Rafael Nadal vola in finale al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.510.900 euro). Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il belga David Goffin, numero 10 Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e 22 minuti. Nadal affronterà in finale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 63 del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA