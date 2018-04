Budapest, Cecchinato conquista la finale superando Seppi in rimonta

di Redazione Sport

Marco Cecchinato si è aggiudicato il derby tricolore che valeva un posto nella finale del "Gazprom Hungarian Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro che si conclude domenica sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. Il 25enne di Palermo, numero 92 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, nel testa a testa tutto italiano ha superato in rimonta Andreas Seppi, numero 55 del ranking mondiale ed ottava testa di serie: 57 76(4) 63 il punteggio, dopo due ore e 17 minuti, con cui il tennista siciliano ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore, prendendosi la rivincita per la sconfitta nell’unico precedente, nel primo turno del torneo di Umag 2014 (terra), quando l’altoatesino si era imposto per 62 67(2) 61.

Un altro scalpo eccellente, quindi, per Cecchinato, che in precedenza aveva messo in fila i bosniaci Mirza Basic, numero 89 Atp, e Damir Dzumhur, numero 32 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, per poi battere in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 Atp e settima testa di serie. Un risultato che gli regalerà lunedì anche il best ranking, proiettando il siciliano per la prima volta tra i Top-70 della classifica Atp.

Seppi, reduce dagli ottavi nel "1000" di Monte Carlo, che per raggiungere la sua seconda semifinale stagionale (dopo quella persa a Rotterdam contro Roger Federer) aveva sconfitto nell’ordine Thomas Fabbiano, numero 99 Atp, il russo Mikhail Youzhny, numero 100 del ranking, e nei quarti il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 Atp, si potrà consolare con il ritorno fra i top-50 del ranking mondiale dopo oltre due anni e mezzo di assenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA