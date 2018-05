L'amore dei campioni per gli amici a quattrozampe

di Luisa Mosello

Strettissimo il rapporto fra i tennisti e Fido. Basta guardare gli scatti che ritraggono campioni e campionesse della terra rossa con i loro fidati amici per averne conferma. C'è chi addirittura ha scelto di mettere sul suo account Twitter la foto insieme al suo cagnolino come Venus Williams che sui social compare con l'amato maltesino candido come neve.



Anche Maria Sharapova non si separa mai da Dolce il suo Pomerania color miele che adora e vizia. Così Novak Djokovic che viene spesso immortalato insieme al suo barboncino bianco. Tanti cani anche in giro per il Foro Italico in questa domenica di fine maggio iniziata con il sole e poi sorpresa dalla pioggia che ha bagnato la finalissima fra Nadal e Zverev.

