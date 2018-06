Eastbourne, Cecchinato eliminato: Lacko va in finale

Ancora un passo falso in semifinale per Marco Cecchinato, che dopo l'impresa tentata al Roland Garros contro Rafa Nadal si è inchinato ad un più modesto avversario nel torneo su erba di Eastbourne, prologo a Wimbledon. Il 25enne palermitano, quarto favorito del seeding, ha ceduto per 6-3, 6-4, in poco meno di un'ora, allo slovacco Lukas Lacko. L'azzurro non è stato aiutato dalla seconda palla di servizio mentre Lacko non gli ha offerto nemmeno una palla-break. A decidere il primo set è stato un break al quarto gioco. Nella seconda partita, Cecchinato ha servito meglio ma ha ceduto la battuta sull'unica palla-break concessa nel set proprio nel nono game e lo slovacco che poco dopo ha archiviato l'incontro. Domani si confronterà per il titolo col vincente della sfida tra il tedesco Michael Zverev ed il kazako Mikhail Kukushkin.



