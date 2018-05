Tennis e gusto: il nuovo ristorante Lea ospiterà chef stellati, lunedì cena di Cracco in onore di Andrea Bocelli

di Luisa Mosello

È tutto rosa il nuovo spazio di accoglienza degli Internazionali. E non è un caso. Rosa è il colore dei mitici completini della grande tennista a cui è idealmente dedicato ovvero Lea Pericoli. E poi è un omaggio alla femminilità e agli splendori degli anni Cinquanta. E’ la novità assoluta di questa 75a edizione del torneo: un luogo di ristorazione gourmet e di intrattenimento non distante dal campo intitolato a Nicola Pietrangeli, di fianco al Centrale con vista sulla piscina del circolo del Tennis e sulla facciata rossa del Palazzo H del Coni. Qui è ancora tutto un cantiere, ad essere ultimata è solo la scritta Lea che sta anche per Launge extended area e campeggia sia dentro che fuori. Sul soffitto lampadari di design in polipropilene a forma di ciuffi di nuvola e giù una sfilata di sedie in policarbonato a fili intrecciati color oro.



Domani sera dovrà essere tutto pronto per l’inaugurazione dell’intera area che ospita tutt'intorno le varie lounge che saranno arredate con le opere della mostra Twiner#6 Liveliness. A partire da domenica a disposizione del pubblico di gusto un bistrot da oltre cento posti e un ristorante gourmet per settanta che rappresenta il fiore all’occhiello dello spazio: ogni sera gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini cucineranno a sei mani con diversi stellati. Si parte domenica con

Peter Brunel (Borgo San Jacopo, Firenze) ma sarà lunedì il vero battesimo culinar-mondano con la serata in onore di Andrea Bocelli a cui Carlo Cracco offrirà le sue creazioni.



Da martedì in poi sul piatto ci saranno Terry Giacomello ( Inkiostro, Parma) ;Theodor Falser (Ristorante Johannesstube, Nova Levante); Giuseppe Mancino (Il Piccolo Principe, Viareggio ); Massimiliano Mascia (San Domenico, Imola); Maurizio e Sandro Serva (La Trota, Rimini) e per ultimi Pisani e Negrini (Ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano). A condire un cocktail bar a bordo piscina con dj set.

