Halle, esordio vincente per Federer. Seppi vince il derby con Berrettini

Esordio vincente per Roger Federer al torneo Atp 500 di Halle (erba, montepremi 1.983.595 euro). Lo svizzero, numero 1 del mondo e prima testa di serie, batte lo sloveno Aljaz Bedene, numero 72 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 11 minuti.



Andreas Seppi supera il primo turno del torneo Atp 500 di Halle. L'azzurro, numero 50 del mondo, vince il derby italiano con Matteo Berrettini, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 34 minuti.

