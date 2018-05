Ibi18, trionfo Svitolina al Foro Italico: Halep demolita 6-0 6-4

di Valerio Cassetta

Non c’è rivincita per Simona Halep. Nella finale femminile degli Internazionali BNL d’Italia Elina Svitolina, n.4 del ranking Wta, trionfa al Centrale 6-0, 6-4, mantenendo il titolo già vinto lo scorso anno contro la romena. Una finale a senso unico in cui l’ucraina 23enne lascia le briciole alla n.1 de mondo. Elina è spietata sulla terra rossa del Foro Italico e ancora una volta si dimostra cinica, vincendo il suo 12 titolo in 14 finali disputate.



Non c’è storia nel primo set che dura appena 19 minuti. Il divario tra l’ucraina e la romena è impressionante: la Svitolina conduce 6-0 con estrema facilità, mettendo a segno addirittura nove punti di fila. Alla Halep restano le briciole in un set a senso unico, che evidenzia la superiorità di, sempre in controllo del gioco sia a livello mentale che fisico. La romena appare priva di lucidità nel trovare soluzioni.Nel secondo set la Halep prova a sbloccarsi. La romena vince il primo game dopo ben 24 minuti dall’inizio del match. La gara si fa combattuta, ma con il passare dei minuti laimpone il suo gioco. La campionessa in carica del torneo quando accelera riesce a giocare sulla riga. Al contrario la n.1 del ranking si prende pochi rischi, entrando in partita troppo tardi. Ogni punto della Halep sembra frutto di un’impresa. L’orgoglio dellanon può nulla contro la determinazione della Svitolina, che vince 6-4.

