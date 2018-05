“Terra di conquista”: oggi in edicola con Il Messaggero l’inserto sugli Internazionali di tennis 2018

Uno speciale gratuito di dodici pagine per raccontare ai lettori gli Internazionali Bnl 2018. Ecco il regalo de Il Messaggero, che questa mattina arriva nelle edicole con un inserto dedicato agli appassionati di tennis e a tutti coloro che vogliono sapere tutto sul torneo più prestigioso d'Italia.



La storia, i protagonisti italiani e internazionali, i tabelloni, le curiosità e il vademecum per vivere al meglio il Villaggio del Foro Italico.



Una guida ricca e completa per non arrivare impreparati sulle tribune del Centrale.



E, naturalmente, il portale sport.ilmessaggero.it/tennis offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle sfide del torneo.







