Madrid, Djokovic ko al secondo turno, Nadal facile agli ottavi

Novak Djokovic è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.200.860 euro). L'ex numero uno del mondo, sceso in dodicesima posizione, si è arreso all'inglese Kyle Edmund, numero 22 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 in un'ora e 42 minuti.



Tutto facile invece per Rafa Nadal che si qualifica agli ottavi di finale. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto agevolmente il francese Gael Monfils, numero 41 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA