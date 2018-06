Maiorca, Kerber eliminata all'esordio

Si ferma al primo turno l'avventura di Angelique Kerber al 'Mallorca Open', torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in erba di Maiorca, in Spagna. Nella prosecuzione dell'ultimo match di primo turno ancora da completare è arrivata l'eliminazione a sorpresa della tedesca, seconda favorita del tabellone, battuta 5-7, 6-2, 6-1, in poco meno di due ore di gioco, dalla statunitense Alison Riske, numero 61 del ranking mondiale. L'incontro era stato interrotto e rinviato ad oggi sul punteggio di uno pari nel set decisivo. Alla ripresa la 27enne di Pittsburgh ha infilato un parziale di cinque giochi di fila mettendo a segno il primo successo in quattro sfide con la 30enne mancina di Brema.

