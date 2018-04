Miami Open, la Stephens si aggiudica la finale contro la Ostapenko

di Redazione Sport

Sesto successo in altrettante finali per Sloane Stephens. In pratica nelle sfide per il titolo la statunitense non si batte. L’ultimo trofeo la 25enne di Plantation lo ha conquistato al "Miami Open", Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari che si è concluso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida (che per l'ultima volta ha ospitato il prestigioso appuntamento). In semifinale la Stephems, numero 12 Wta e 13esima testa di serie, ha battuto per 76(5) 61, in poco più di un’ora e mezza di partita, la lettone, Jelena Ostapenko, numero 5 del ranking e sesta testa di serie. Un’americana che non si chiamasse Williams non vinceva questo torneo dal 1986 (Chris Evert).

© RIPRODUZIONE RISERVATA