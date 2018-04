Montecarlo, Fognini eliminato, Djokovic, Bautista Agut e Nishikori agli ottavi

di Redazione Sport

Finisce al 2/o turno l'avventura di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. L'azzurro, n.13 del seeding, ha ceduto in due set al tedesco Jan-Lennard Struff, n.61 del ranking Atp, in due set, on il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora.



Novak Djokovic si qualifica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 4.872.105 euro). Il serbo, numero 13 del mondo e 9 del seeding, sconfigge, all'ottavo match-point, il croato Borna Coric, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-5 in due ore e un quarto di gioco. Djokovic affronterà agli ottavi l'austriaco Dominic Thiem, numero 7 del mondo e quinta testa di serie.



Lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il giapponese Kei Nishikori approdano agli ottavi del torneo di Monte Carlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. L'iberico, testa di serie n.11, ha battuto il connazionale Feliciano Lopez in due set 6-3, 7-6(5), mentre Nishikori ha superato il russo Daniil Medvedev 7-5, 6-2. Agli ottavi anche l'altro russo Karen Khachanov che ha avuto la meglio sul francese Gilles Simon 6-2 6-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA