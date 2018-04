Monterrey, Muguruza batte la Riske e accede ai quarti

di Redazione Sport

Si è completato il quadro dei quarti di finale dell'Abierto GNP Seguros (cemento, montepremi di 250.000 dollari) in corso di svolgimento a Monterrey, in Messico. L'ultima a centrare l'obiettivo è stata la testa di serie numero uno, la spagnola Garbine Muguruza che ha battuto 6-2, 6-3 la statunitense Alison Riske, numero 89 del mondo, dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Ai quarti anche la portoricana Monica Puig, numero 68 Wta, che ha eliminato 6-4, 6-3 la svizzera Stefanie Voegele. Avanti anche l'ungherese Timea Babos che si è imposta 6-3, 6-7 (6-8), 7-5 sulla britannica Naomi Broady. In precedenza la rumena Ana Bogdan, numero 90 Wta, aveva superato 6-2, 6-3 la spagnola Sara Sorribes Tormo.

