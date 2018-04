Monterrey, Muguruza ok all'esordio

di Redazione Sport

Nessun problema all'esordio per Garbine Muguruza nell'Abierto GNP Seguros', torneo Wta International (cemento, montepremi di 250.000 dollari) in corso di svolgimento a Monterrey, in Messico. La spagnola, numero 3 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto con un doppio 6-1 la messicana Renata Zarazua, numero 228 Wta. Prossima avversaria della Muguruza sarà la statunitense Alison Riske, numero 89 del ranking mondiale. Intanto passa il primo turno la statunitense Danielle Collins, 6-1, 6-3 sulla colombiana Mariana Dunque-Marino, e l'ungherese Timea Babos che supera 6-3, 6-4 la ceca Marie Bouzkova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA