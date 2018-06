Murray dà forfait a â€‹Hertogenbosch

Andy Murray non è ancora pronto al rientro, il tennista scozzese ha infatti annunciato che non parteciperà al torneo Atp 250 's-Hertogenbosch che si giocherà la prossima settimana in Olanda. Il forfait al torneo che si disputa sui campi in erba, di preparazione a Wimbledon, allunga dunque l'assenza dell'ex n.1 del mondo la cui ultima apparizione risale a Wimbledon dello scorso anno. Murray ha comunque spiegato che la sua intenzione è quella di «tornare a giocare nelle prossime settimane» ma solo quando la «condizione sarà al 100%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA