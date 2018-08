Ranking Atp, Nadal si conferma in vetta. Fognini n°14

di Redazione Sport

Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall'eguagliare il best ranking. Alle sue spalle guadagna una posizione anche Marco Cecchinato, numero 21, che firma un altro best ranking, mentre ne perde una Andreas Seppi, numero 49. Stabile al numero 54 Matteo Berrettini mentre, grazie al successo nel challenger polacco di Sopot, Paolo Lorenzi guadagna 13 posizioni e rientra nei top 100 (è numero 97). Fuori dai top 100 recupera un posto Thomas Fabbiano (numero 105) mentre fa tre passi avanti Lorenzo Sonego, ora al numero 113 (best ranking). Una sola variazione nella top ten mondiale sempre guidata dallo spagnolo Rafael Nadal con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Scambio di poltrona tra Grigor Dimitrov, che risale in quinta posizione, e Kevin Anderson, che scende in sesta. Questa la top ten del ranking Atp, tra parentesi la posizione precedentemente occupata: 1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9.310 punti; 2. (2) Roger Federer (Svi) 7.080; 3. (3) Alexander Zverev (Ger) 5.665; 4. (4) Juan Martin Del Potro (Arg) 5.395; 5. (6) Grigor Dimitrov (Bul) 4.610; 6. (5) Kevin Anderson (Rsa) 4.355; 7. (7) Marin Cilic (Cro) 3.905; 8. (8) Dominic Thiem (Aut) 3.665; 9. (9) John Isner (Usa) 3.490; 10. (10) Novak Djokovic (Srb) 3.355.

