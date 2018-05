Torna la Reale Mutua Cup: al Canottieri Tevere Remo in campo per la “Piccola Wimbledon”

Giunta alla sua XV edizione, il Torneo ITF Real Mutua Cup del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, che si aprirà il 5 maggio e terminerà il 12 maggio, si pone come secondo appuntamento tennistico più prestigioso della Capitale, superato solamente dagli Internazionali di Tennis BNL del ForoItalico.



Quest’anno il montepremi sarà di $25.000. Molte giovani promesse della racchetta, poi diventate stelle del ranking mondiale, si sono date battaglia sulla terrarossa dello storico circolo romana. Tra le tante Andrea Pektovic, Maria Teresa Torro Flores, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornetele azzurre di Fed Cup Karina Knappe Camila Giorgi.



Il Torneo suscita un buon livello di interesse, grazie anche alla copertura del canale televisivo Supertennis, di televisioni e stampa locale, oltre ai grandi nomi quali La Repubblica, il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.



Grandi nomi istituzionali e privati hanno accompagnato la crescita e lo sviluppo del Torneo: Reale Mutua, Supermercati SMA, Banca Finnat, BCC Banca Credito Cooperativo, Biscotti Gentilini, Rezza Immobiliare, Provincia di Roma, Università Nicolò Cusano. Partner altrettanto prestigiosi hanno curato i trasferimenti delle atlete per tutta la durata del Torneo, Alfa Romeo,Toyota, Mercedes, Jaguar. Tra gli sponsor tecnici ricordiamo Babolate Tennis Corner. Importantissima la Partnership avuta con lo Studio Medico Lazio i cui fisioterapisti hanno assistito le atlete durante la manifestazione.



Le tenniste che quest’anno parteciperanno avranno una classifica mondiale presumibile fra i numeri 100 e 200 del mondo nel tabellone principale.



Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo è il più antico e prestigioso Club sportivo romano. Fondato nel 1872 allo scopo quasi rivoluzionario per l’epoca, di praticare il canottaggio, ha ampliato la sua offerta nel corso dei suoi 145 anni di storia: ad oggi i suoi quasi 900 soci possono praticare oltre al canottaggio appunto, la canoa, la vela, il tennis, il paddle, il calcio a cinque ed il nuoto grazie alla piscina coperta fruibile tutto l’anno.

