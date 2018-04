di Redazione Sport

Karolina Pliskova vince il torneo Wta di Stoccarda (terra, montepremi 816.000 dollari). La ceca, numero 6 del mondo e 5 del seeding, supera in finale la statunitense Coco Vandeweghe, numero 16 del ranking Wta, per 7-6 (7-2), 6-4 in un'ora e 56 minuti. Per Pliskova si tratta del primo titolo stagionale, il decimo in carriera.

