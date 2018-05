Tennis e vecchi merletti: tutti i look delle tenniste

di Luisa Mosello

Il look in rosa scende in campo e le tenniste mostrano il loro meglio (o almeno ci provano) in fatto di mise. E in quanto a mostrare non si risparmiano. Nulla di sconveniente, per carità. Nessun azzardo che faccia superare la "linea di gara" ma qualche licenza qua e là per far emergere ancor di piú la femminilità sulla terra rossa. Ed è un'italiana la nostra Francesca Schiavone a proporre il colpo d'occhio piú provocante e al tempo stesso retró con la sua culotte color confetto con candido merletto bianco in bella vista sotto la gonnellina blu.



La portava nella partita che l'ha vista sconfitta contro la slovacca Dominika Cibulková che indossava una gonnellina e un'austers magliettina bianca con le maniche al gomito. Intimo in vista anche per la svizzera Timea Bacsinszky che si presenta con la gonnellina infilata all'underwear, ovvero alle mutandine. Per nulla celate anche le bretelline intrecciate sulle spalle del reggiseno di Kaia Kanepi la tennista dell'Estonia che ha battuto la nostra Camilla Rosatello.Ma non c'è nulla di nuovo sotto il sole di dritti e rovesci. Non è certo una novità che l'underwear sia protagonista dei tornei di tennis. Basta pensare alle celebri culotte di pizzo di Lea Pericoli che proprio per queste balzó agli "onori della cronaca" dell'epoca. Pezzi unici come i suoi completini disegnati da Ted Tinling che oggi si trovano nel Victoria Albert Museum di Londra (gli abiti) e nel Musei di Wimbledon (le foto dell'intimo con merletti).Fra gonnelline e dintorni piú o meno classiche spiccava l'abitino con motivi vegetali che faceva tanto "California dream" della slovacca Magdalena Rybáriková. E Roberta Vinci? Per quella che si è rivelata essere la sua ultima partita nessun azzardo: un semplice completino color ghiaccio e tanta emozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA