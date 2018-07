Tennis, Serena Williams: «Il mio messaggio è per tutte le mamme»

di Redazione Sport

Dopo aver scalato la classifica mondiale passando dal 181/o al 28/o posto grazie alla finale raggiunta sabato scorso a Wimbledon - il primo risultato importante dopo la maternità - Serena Williams affida al suo profilo Twitter i suoi ringraziamenti. «Queste ultime 2 settimane sono state un messaggio per tutte le mamme che stanno a casa e lavorano: tutto questo si può veramente fare. Io non sono migliore o diversa da tutte voi - prosegue la tennista statunitense - Il vostro sostegno ha significato molto per me. Cerchiamo di continuare a fare rumore ogni giorno in tutto quello che facciamo» chiude Serena con l'hashtag #roadtoUSOpen, il suo prossimo obiettivo.

