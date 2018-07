Wimbledon, per Federer debutto positivo, anche Seppi e Fabbiano ok

È iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell'ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19' di gioco. Federer è apparso in completo bianco, griffato dal nuovo sponsor Uniqlo che ha preso il posto di Nike. Un contratto da 30 milioni di dollari l'anno.



Andreas Seppi ha superato il primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. L'azzurro, numero 50 del ranking mondiale, ha battuto all'esordio 6-2, 6-4, 6-1 l'australiano John Patrick Smith, numero 211 Atp proveniente dalle qualificazioni, dopo 2 ore e mezza di gioco. Al secondo turno Seppi affronterà il vincitore della sfida tra lo slovacco Norbert Gombos, numero 190 Atp, e il sudafricano Kevin Anderson, numero 8 del ranking e del seeding.



Dopo Andreas Seppi anche Thomas Fabbiano accede al secondo turno di Wimbledon, torneo in erba in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero 133 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 l'indiano Yuki Bhambri, numero 85 Atp, dopo due ore e mezza di gioco. Prossimo ostacolo di Fabbiano il vincente della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 Atp e sesta testa di serie nel tabellone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA