Winston-Salem, Cecchinato e Seppi subito fuori. Avanza Berrettini

di Redazione Sport

Matteo Berrettini avanza, Marco Cecchinato e Andreas Seppi escono di scena al secondo turno del torneo Atp di Winston Salem (cemento, montepremi 691.415 dollari). Il 22enne Berrettini ha sconfitto il francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e ora sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 36 del ranking mondiale e decima testa di serie. Subito fuori invece il 25enne Cecchinato, numero 22 del mondo e quarta testa di serie, sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-4 in un'ora e 8 minuti. Out anche il 34enne Andrea Seppi, superato per 6-4, 6-3 in poco più di un'ora di gioco dal cileno Nicolas Jarry. Dopo l'infortunio alla spalla patito nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati si è ritirato il numero uno del seeding, il belga n.10 del mondo David Goffin.

