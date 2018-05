Serena Williams, dal forfait agli Internazionali al royal wedding di Harry e Meghan

di Luisa Mosello

Tenniste e veli da sposa. Come dire quando le campionesse della racchetta vanno a nozze (delle amiche). Cosí ha fatto Serena Williams che dopo le soste europee, prima a Roma e dopo a Parigi, è volata a Londra nel Castello di Windsor per non perdersi il matrimonio dell'anno fra Meghan Markle e il principe Harry. E per essere all'altezza (reale) dell'evento la campionessa statunitense si è sottoposta a una serie di cure di bellezza postando tutti i momenti della remise en forme su Instagram. «La mia amica si sposa oggi e mi sono svegliata molto presto - ha scritto - la conosco da tanti anni (dal 2014, in occasione del Celebrity Beach Bow di Directv, ndr) e sono cosí felice per lei».



Ed eccola bell'e pronta con un abito fasciante rosa cipria firmato Versace goffrato sul lato sinistro, con vistoso collier al collo e con l'immancabile "fascinator" ovvero quel cappellino-acconciatura realizzato con piume, fiori, tulle o perline montati su pettinini o cerchietti. Al royal wedding era accompagnata dal marito Alexis Ohanian in tight.Ma non è stata solo la Williams ad essere affascinata dall'allure nuziale. Anche le tenniste agli Internazionali non si son lasciate sfuggire l'imperdibile occasione di sognare cerimonie da favola. Cosí la danese Caroline Wozniacki e la russa Elena Vesnina stamattina si sono riservate uno spazio ad hoc per vedere le nozze di Meghan ed Harry in tv regalando loro due Instagram Stories con tanto cuoricini intrecciati.

