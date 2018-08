Toronto, Fognini eliminato al 2° turno. Avanti Nadal e Zverev

di Redazione Sport

Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. L'azzurro, reduce dal successo a Los Cabos, in Messico, ha ceduto al 19enne canadese Denis Shapovalov, n.26 del ranking mondiale in due set 6-3 7-5.



Esordio positivo per Rafa Nadal nel torneo di Toronto, in Canada. Nella notte italiana lo spagnolo n.1 del mondo, trionfatore già in tre occasioni nel «1000» canadese (nel 205 e nel 2013 a Montreal e nel 2008 a Toronto), al rientro nel circuito dopo tre settimane e mezzo di pausa, ha battuto per 6-2 6-3 il francese Benoit Paire. Vittoria come da pronostico anche per Alexander Zverev, 2/a testa di serie che ha regolato per 6-4 6-4 lo statunitense Bradley Klahn.

